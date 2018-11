Grande Maceió registra 6 homicídios em 7 horas Um dia depois do ministro da Justiça, Tarso Genro, ter lançado em Alagoas o projeto Território de Paz, a Grande Maceió registrou seis assassinatos em sete horas. De acordo com o Centro Integrado de Defesa Social, entre as 19 horas de ontem e as 3 horas da manhã de hoje quatro assassinatos foram registrados em Maceió e mais dois no município de Rio Largo, na região metropolitana.