Grande parte do país terá pancadas de chuva hoje

O dia será de sol e poucas nuvens e calor no Rio, em Minas e no Espírito Santo, pode chover rápido a tarde no Triângulo Mineiro, sul de Minas, norte e nordeste de São Paulo.

Na Região Sul, muita instabilidade que deverá provocar chuva localmente forte do Rio Grande do Sul ao Paraná, e pode haver temporais isolados. O calor e a alta umidade do ar manterão as condições para pancadas de chuva no Centro-Oeste, no Norte e entre o Maranhão e a Paraíba. Também pode chover forte no Recôncavo Baiano.