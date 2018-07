Grande produtor armazena em silos Grandes produtores já estão utilizando silos próprios para armazenar ração, conta o veterinário Raphael Gomes. "Grandes produtores de leite, por exemplo, que compram quantidades maiores de ração a granel, estão fazendo isso e têm gostado dos resultados", diz o veterinário, "pois a estrutura do silo já tem controle próprio de temperatura e de umidade, o que dá mais segurança e independência aos produtores na hora de fazer a manutenção da armazenagem." De acordo com Gomes, silos com capacidade de armazenamento de 16 toneladas já estão sendo utilizados para guardar somente ração. "Essa prática também facilita o manejo, já que o produtor retira apenas o volume de ração que será consumido." Outra vantagem do sistema a granel é o custo mais baixo. "O custo é menor que o da ração ensacada, porque não há despesas com sacaria e nem com mão-de-obra para o transporte, já que o caminhão-silo despeja a ração diretamente no silo. Fica até 5% mais barato."