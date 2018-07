Grande Rio aposta nos royalties do petróleo Quarta escola a desfilar no último dia do Grupo Especial, a Grande Rio traz para a Marquês de Sapucaí o polêmico tema da divisão dos royalties do petróleo. No Rio, o assunto foi tema de grandiosa campanha do governo do Estado em 2012, "Veta, Dilma", pedindo à presidente da República que não sancionasse o projeto de redistribuição. A escola nega ter recebido patrocínio dos municípios produtores de petróleo.