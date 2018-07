Grande Rio chama a atenção com carros grandiosos

Na concentração, o terceiro carro alegórico era tão alto que os destaques não conseguiram se posicionar, o que gerou um vazio no início da avenida. No final dos desfiles, a passagem das alegorias pela torre destinada aos fotógrafos gerava expectativa e apreensão no público, após o incidente acontecido com a Mangueira, cujo último carro bateu nesta torre. Alguns destaques, com fantasias mais altas, tiveram dificuldades, mas não houve incidentes.

Durante o desfile, uma paradinha coreografada da bateria da Grande Rio levantou o público da Sapucaí na madrugada desta terça-feira. Depois dela, os ritmistas deixaram um pequeno espaço para a ala da frente para, puxados pelo Mestre Ciça e pela madrinha Carla Prata, correrem para frente ao começo do refrão do samba enredo. Este ano, Mestre Ciça completa 25 anos de sambódromo.