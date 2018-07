Grande Rio faz desfile de luxo, mas não empolga público Escola mais rica do carnaval de 2009, a Grande Rio fez um desfile suntuoso, com fantasias e adereços de luxo, muitas plumas e paetês. Mas não o suficiente para levar o público a cantar o samba. Os carros alegóricos chamavam a atenção pela riqueza de detalhes. A escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, busca o primeiro título. Foi a única que contou com patrocínio e investiu R$ 8 milhões na festa. Com um enredo em alusão ao ano da França no Brasil, a Grande Rio exibiu na Avenida Marquês de Sapucaí dois carros criativos - o do Moulin Rouge e o da Revolução Francesa -, que, além de trazer a coreografia, formavam a bandeira da França com os dizeres "liberté, egalité e fraternité" (liberdade, igualdade e fraternidade). As roupas do mestre-sala Sidcley e da porta-bandeira Squel, todas douradas, trocava de cor durante a evolução e foi outro ponto de destaque no desfile. A escola vem de um terceiro lugar e dois vice-campeonatos. Desta vez, espera entrar para a lista das vencedoras do carnaval carioca. A Grande Rio agrega um grande número de atores e personalidades, como a atriz Susana Vieira, rainha da escola, uma das mais aplaudidas.