Grande São Paulo registra 19 mortes em apenas três dias A semana começou violenta em São Paulo. Desde segunda-feira, ao menos 19 pessoas morreram baleadas na Região Metropolitana, sendo três em suposto confronto com a PM e 16 em circunstâncias de execução - incluindo um Policial Militar fora de serviço. Somados a um surto de assassinatos no litoral paulista, com 15 mortes em cinco dias, os casos fizeram com que a Secretaria de Segurança Pública mobilizasse um reforço no policiamento a partir desta quarta-feira.