Grande SP terá corte d'água domingo e terça-feira Boa parte dos moradores das cidades de Osasco, Santana de Parnaíba e Barueri, e toda a cidade de Carapicuíba, municípios localizados na região oeste da Grande São Paulo, sofrerão corte no abastecimento de água neste domingo (1/08), entre 7h e 17h. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informa que o procedimento será necessário para a instalação de um transformador de energia e substituição de válvulas da estação elevatória que atende a região. O retorno do fornecimento será gradual, com normalização total prevista para ocorrer entre o final da tarde de segunda-feira (2/08).