Grandes cidades anunciam medidas para reduzir emissão de CO2

"Mesmo se o progresso em níveis nacional e internacional não avançar, é justo dizer que as cidades avançaram e a razão é clara, prefeitos, que são diretamente responsáveis pela maioria das pessoas no mundo, não podem se dar ao luxo de simplesmente falar de mudanças sem implementá-las", afirmou Bloomberg, que lidera o C40, um grupo integrado por 59 cidades do mundo.

O grupo, que se reúne esta semana num evento paralelo à Rio+20, anunciou o compromisso de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em um bilhão de toneladas até 2030 -- o equivalente ao total de gases do efeito estufa produzido por Brasil e México pelos próximos 18 anos.

Os prefeitos do C40, cujas cidades detêm aproximadamente 14 por cento das emissões globais de gases do efeito estufa atualmente, também vão pedir apoio aos governos nacionais e a organismos internacionais para adotar mais medidas de combate às mudanças climáticas. Além disso, foi anunciada uma nova rede de compartilhamento de medidas entre as cidades para a redução de emissões de gás metano no tratamento de lixo.

"O grupo oferecerá assistência técnica para ajudar os participantes a desenvolverem projetos viáveis para a redução da produção de gás metano e acesso a financiamento", disse o C40 em comunicado.

O prefeito anfitrião do evento, Eduardo Paes (PMDB), afirmou que não há dúvida que o mundo é cada vez mais urbano e que os prefeitos são cada vez mais pressionados pelos desafios ambientais.

"Não é correto que aguardemos a tomada de decisões pelos líderes mundiais", disse Paes, acrescentando que sair do discurso para a ação é o objetivo dos prefeitos reunidos esta semana no Forte de Copacabana.

O C40 foi criado em 2005 pelo então prefeito de Londres Ken Livingstone e atualmente conta com 59 prefeituras, entre elas as do Rio, São Paulo, Nova York, Pequim e Barcelona.

(Reportagem de Maria Pia Palermo)