GRANDES CURTAS Se a programação completa do Festival Internacional de Curtas de São Paulo seguir a linha de alguns dos filmes que vimos, esta promete ser uma bela 23ª edição, que vai de quinta (23) ao dia 31. 'We'll Become Oil', do romeno Mihai Grecu, só precisa de oito minutos para entregar uma das sequências mais impactantes - e reflexivas - do festival. A brasileira Juliana Rojas, do excelente longa 'Trabalhar Cansa', apresenta no festival 'O Duplo' (foto). O curta atualiza o mito de Doppelganger, ser que representa a parte negativa de uma pessoa, num ambiente improvável: as salas e corredores de um colégio de ensino fundamental. Com 'A Maldição', um conto belo e dolorido, o marroquino Fyzal Boulifa venceu a Quinzena dos Realizadores de Cannes neste ano. Veja a programação em www.kinoforum.org.br/curtas/2012/