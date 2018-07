Grandes empresas prometem reduzir emissão de CO2

As empresas querem que o País lidere as negociações na conferência do clima de Copenhague, em dezembro. Pedem ainda que o governo produza estimativas anuais de emissões e, a cada três anos, apresente um inventário. Outra reivindicação é que o governo simplifique a avaliação de projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Por esse mecanismo, as nações ricas podem comprar créditos de carbono de projetos sustentáveis feitos em países em desenvolvimento. Essa é uma forma dos industrializados conseguirem atingir suas cotas de redução de emissões de gases-estufa.

Faltam cerca de cem dias para a reunião de Copenhague, quando os países definirão as metas de redução de emissões de CO2 que valerão para o segundo período do Protocolo de Kyoto, em 2013. O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, presente ontem no fórum Brasil e as Mudanças Climáticas, realizado em São Paulo, onde as empresas entregaram a carta, afirmou que o País levará para Copenhague um ?número? - o governo evita falar em meta - que significará um declínio da curva das emissões brasileiras de CO2. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.