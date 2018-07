Grandes mineradoras aumentam desconto para minério de ferro na China

O movimento reforça a percepção de que o mercado global caminha para um excedente, em um momento em que grande mineradoras como a Rio e a BHP Billiton aumentam sua produção, superando o crescimento da demanda na China. As reduções nos preços irão corroer as margens das empresas que já sofrem com baixos preços baixos.

As cotações do minério de ferro recuaram um terço em 2014, depois de anos em patamares elevados que impulsionaram os lucros das grandes mineradoras, enquanto siderúrgicas chinesas abandonaram contratos de longo prazo em detrimento de carregamentos no mercado a vista.

"Já que muitas siderúrgicas chinesas reduziram ou cancelaram os contratos anuais com as mineradoras, isso levou as mineradoras a reduzir preços para manter seus clientes", disse o executivo de uma usina no norte da China que confirmou descontos em cargas da australiana Fortescue.

A Rio Tinto, segunda maior produtora mundial de minério de ferro, atrás da brasileira Vale, está oferecendo a seus clientes contratos anuais com um desconto de 17 centavos por tonelada métrica do minério com teor de 56,9 por cento de ferro, disse uma autoridade do setor que falou com a Rio Tinto.

Isso equivale a um desconto de cerca de 13 por cento, se comparado com o índice mensal da Platts para o minério de 62 por cento de teor de ferro, ante descontos de 6 por cento entre novembro de 2013 e junho de 2014, disseram fontes com conhecimento direto do assunto.

"Para ser bem honesto, não acho que minério com essa graduação possa ser vendido sem um enorme desconto, porque temos muitas cargas similares sendo vendidas com preços muito baixos na China", disse um operador em Xangai.

A Fortescue, quarta maior produtora mundial, ofereceu desconto de 14 por cento para cargas com entrega em julho de seu minério de 56,7 por cento de teor e desconto de 8 por cento para o minério de teor 58,3 por cento de ferro, ante 12 e 6 por cento de desconto em junho, respectivamente.

Representantes da Fortescue e da Rio Tinto não quiseram comentar.

(Por Ruby Lian e Manolo Serapio Jr.)