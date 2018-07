Grandes plateias mostram prestígio do futebol na Olimpíada

O torneio olímpico vive à sombra da Copa do Mundo, e críticos dizem que a restrição de idade entre os homens e a presença de jogadores milionários não casam bem com os ideais olímpicos.

Entretanto, de acordo com cifras divulgadas pela Fifa após as quartas de final masculinas de sábado, 1.230.818 de pessoas viram as 28 partidas, com duas semifinais, a decisão do terceiro lugar e a final ainda por vir.

A média de público de 43.958 pessoas é mais alta que a de Pequim, quatro anos atrás, e pouco abaixo da média de 44.488, estabelecida em Los Angeles em 1984, quando os registros modernos foram iniciados.

Com a expectativa de um grande comparecimento ao Estádio Millennium, do Cardiff, ao Old Trafford do Manchester United e ao Wembley de Londres na semana que vem, essa média deve aumentar - engordando os cofres dos organizadores dos Jogos de Londres.

Até o momento, o torneio feminino atraiu a cifra de 480.206 torcedores, faltando duas partidas em Wembley e uma em Old Trafford e Coventry.

A partida entre Brasil e Grã-Bretanha, na terça-feira, teve um público de 70.584 pessoas - a maior plateia de uma disputa feminina na Grã-Bretanha.

Joseph Blatter, presidente da Fifa e ele mesmo um membro do Comitê Olímpico Internacional (COI), está encantado com a reação do público britânico, dado o relacionamento um tanto tenso do futebol com a Olimpíada.

'Tem sido fantástico, o público tem sido bom, os estádios são maravilhosos. É um privilégio estar aqui', disse ele à Reuters na semana passada.

Carlos Alberto Parreira, técnico da vitoriosa brasileira na Copa do Mundo de 1994 e parte da delegação técnica da Fifa nestes Jogos, concordou com essa visão.

'Os Jogos estão sendo disputado em um espírito fantástico de fairplay em estádios fabulosos como Wembley, Old Trafford, Newcastle, Hampden Park e Cardiff', afirmou ele à Reuters antes das quartas de final entre México e Senegal, no sábado.

Na Olimpíada, o futebol masculino tem uma restrição de idade - as seleções de 18 jogadores só podem ter três acima dos 23 anos, limitação inexistente para as mulheres.

Apesar daqueles que dizem que o futebol não tem lugar na Olimpíada, o torneio masculino é cada vez mais visto como uma competição importante por muitos países, incluindo o Brasil.

A seleção brasileira está na semifinal e enfrenta a Coreia do Sul na terça-feira. O Brasil busca desesperadamente sua primeira medalha de ouro olímpica no futebol.

"Sempre há pressão no Brasil, em qualquer competição em que estejamos envolvidos: Copa América, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos", disse o técnico Mano Menezes antes da vitória brasileira sobre Honduras por 3 x 2 no sábado.

"Se você não conquista uma medalha, há uma crise no país. Mas estou tentando não me preocupar muito", disse.

(Por Mike Collett)