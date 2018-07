Grandes se dividem entre o torcedor e a arrecadação

A polêmica sobre a alteração no horário dos jogos, proposta pela Câmara Municipal de São Paulo, continua entre os principais clubes paulistas. Não há opinião consensual. Enquanto Palmeiras e São Paulo são favoráveis ao projeto, Corinthians e Santos pensam nos interesses comerciais e já planejam alternativas, caso a lei entre em vigor na cidade.

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, cogita mudar o local das partidas do time. "Temos contratos vigentes com emissoras de tevê, que contemplam horários mais tarde para os jogos. Se não pudermos jogar em São Paulo, vamos procurar outro lugar."

Mesmo preocupado com o torcedor, que sofre ao sair dos jogos à noite, o presidente do Santos, Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro, faz questão de ressaltar a importância dos acordos de transmissão para a sobrevivência do clube. "São com esses recursos que a gente monta o elenco e paga as contas", disse, em referência a cota que os times da Primeira Divisão recebem. No Campeonato Paulista, os quatro principais clubes ganham R$ 7,5 milhões e os demais R$ 1,4 milhão cada.

Luís Álvaro lembra que a bilheteria dos jogos representa apenas uma porcentagem da receita do clube. Por isso, a cautela em alterar a programação dos jogos. "Há a questão do torcedor, mas também temos de pensar em termos econômicos. A gente fica entre a cruz e a caldeirinha", definiu o santista.

O presidente do Palmeiras, Luiz Gonzaga Belluzzo, por sua vez, vê vantagem nas partidas mais cedo. "Isso também pode melhorar a arrecadação, pois quando o jogo é muito tarde, o torcedor não se anima", disse. Para o dirigente, é preciso definir um horário melhor que os atuais. Ele adianta que o Palmeiras não criará problemas se os jogos ocorrerem mais cedo.

O vice de futebol do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, também apoia a iniciativa do Legislativo. "É um absurdo os jogos terminarem à meia-noite. Os amantes do futebol não precisam ser obrigados a esse sacrifício." Segundo afirmou, há uma grande necessidade de mudança e isso precisa ser feito, apesar da pressão contrária das tevês.

Eternos rivais dentro de campo, Corinthians e Palmeiras concordam em um ponto: o projeto deve ser discutido com todos os envolvidos. "É preciso conversar antes com os clubes e tevês", disse Belluzzo. "E se for decidido mudar o horário, que seja a partir do ano que vem, para não prejudicar os contratos", sugeriu Sanchez.