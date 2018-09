Granizo danifica 500 casas no RS Uma tempestade de granizo deixou pelo menos 500 casas destelhadas em Hulha Negra, no sul do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira. Moradores do município de seis mil habitantes disseram que a precipitação durou cerca de dez minutos e que as pedras de gelo tinham dimensões semelhantes às de bolas de pingue-pongue e ovos de galinha. Durante todo o dia, as famílias atingidas e a comunidade trabalharam para recobrir as casas com lonas. A prefeitura deve decretar situação de emergência nos próximos dias.