Granizo danifica cerca de 500 casas no RS Uma chuva de granizo danificou o telhado de cerca de 500 casas em Palmeira das Missões, no noroeste do Rio Grande do Sul, na madrugada desta quinta-feira. Um cálculo inicial da Defesa Civil indica que pelo menos 70 residências ficaram totalmente destelhadas, enquanto as demais sofreram prejuízos leves. Os moradores prejudicados passaram o dia fazendo reformas. Não houve desabrigados. Nos últimos dois dias, tempestades semelhantes também ocorreram em Sant''Ana do Livramento, no sul, e em São Marcos, no nordeste do Estado, sem destelhar casas.