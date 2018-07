Granizo destelha 1.400 casas e deixa 2 feridos no PR Uma chuva de granizo ocorrida na madrugada de hoje provocou avarias em aproximadamente 1.400 casas e deixou dois feridos nas cidades de Capanema e Capitão Leônidas Marques, no sudoeste do Paraná. De acordo com o Corpo de Bombeiros Comunitário de Capanema, o temporal causou estragos em 396 residências, mas a estimativa é de que esse número chegue a 700. A corporação ainda faz o levantamento do prejuízo. Duas crianças ficaram levemente feridas após o desabamento do telhado de sua casa, que não resistiu ao peso do gelo. Cerca de 50 pessoas estão desalojadas e 50, desabrigadas.