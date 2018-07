Granizo provoca estragos no Rio Grande do Sul Pelo menos 30 municípios do Rio Grande do Sul foram atingidos pela queda de granizo entra a madrugada e a tarde de hoje, segundo levantamento da MetSul Meteorologia. Em Vacaria, Sananduva, Coxilha, Sarandi e Paulo Bento as pedras de gelo perfuraram telhados de dezenas de casas e também de galpões para criação de aves e pavilhões industriais.