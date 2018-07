Grau suspende posse de presidente do TRF da 3ª Região O ministro Eros Grau, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu hoje a posse do juiz Paulo Octávio Baptista Pereira na presidência do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região. Grau explicou que, em tese, a eleição pode ter descumprido uma decisão do Supremo na qual foi declarado que cabe à Lei Orgânica da Magistratura definir o universo de magistrados elegíveis nos tribunais. Até o julgamento final do caso deverá ser mantido o atual corpo diretivo do TRF .