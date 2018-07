Gravações raras de Chopin, por Gulda e Martha Argerich

É mais do que curioso, chega a ser mediúnico que duas gravações dedicadas a Chopin, realizadas nos anos 50, porém inéditas, cheguem ao mesmo tempo ao mercado internacional. São almas gêmeas. No primeiro, um espetacular álbum duplo traz o pianista austríaco Friedrich Gulda (1930-2000) tocando as quatro baladas, os 24 prelúdios opus 28 e a Barcarola. Atrevido, ele gravou a versão do russo Balakirev para o Concerto nº 1, além de um inesperado e jazzisticamente livre improviso de 22 minutos intitulado Epitáfio para Um Amor - foi seu tributo vienense ao compositor romântico meio francês, meio polonês. O Chopin de Gulda é sanguíneo, nervoso, agitado. Em uma palavra, fundamental.

Naqueles anos 50, ele recebeu em Viena uma adolescente de 16 anos, vinda da remota Argentina. Por 18 meses, deu-lhe aulas. Martha Argerich confessou diversas vezes que esse foi seu período crucial de formação e afirmação como intérprete. A bela portenha, que tinha no brasileiro Nelson Freire, então também estudando em Viena, um de seus melhores amigos, ganhou o Concurso Busoni na Itália em 1957, mas só viraria celebridade internacional em 1965, aos 24 anos, quando ganhou a medalha de ouro do Concurso Chopin de Varsóvia.

Claro que ela gravou bastante Chopin nas últimas décadas. Mas o CD Martha Argerich Plays Chopin, que a Deutsche Grammophon acaba de lançar no mercado internacional, é especial por vários motivos: é rigorosamente inédito; traz uma já afirmativa interpretação da Balada nº 1 de 1959 - um ano antes de ela gravar seu primeiro disco. E as demais performances, também realizadas para as rádios de Berlim e Colônia em 1967, têm mais um atrativo: aqui podemos ouvi-la pela primeira vez em peças como o Estudo em Dó Sustenido Menor, Opus 10, nº 4 (o pedal de ressonância na coda é excessivo). Mas as cinco mazurcas são de embasbacar.

Com exceção da mazurca em Fá Menor, Opus 63, nº 2, as restantes nunca foram gravadas pela pianista. É impressionante o rubato fluido que ela imprime às mazurcas em Mi Menor, Opus 41, nº1 e em Fá Menor, Opus 63, nº 2. As melodias soam etéreas, com uma liberdade semelhante à praticada por Gulda em seu Chopin. A gema das cinco é o preciso e ao mesmo tempo livre jogo de Martha na mazurca em Dó Maior Opus 24, nº 2.

O outro grande destaque deste CD é sua leitura da terceira sonata de Chopin, em Si Menor, Opus 58. Aos 26 anos, está no auge da forma técnica. Sabe aliar atrevimento a uma extraordinária sensibilidade. Ela gravou outras vezes essa sonata, mas em nenhuma fez o famoso Largo de modo tão grandioso como aqui.

Tecnicamente, a gravação de Martha é razoável. Mas o mesmo não pode ser dito do álbum duplo de Gulda. Afinal, desde que ele morreu, há dez anos, se cavoucam raridades no baú dele e as lançam comercialmente. Entretanto, a relativa precariedade técnica não prejudica em nenhum dos casos a audição. Importa mais a genialidade do mestre e da aluna em Chopin. J.M.C.