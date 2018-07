Gravadora 'não tem pressa' em lançar inéditas de Michael Jackson

A presidente da gravadora Epic, Amanda Ghost, afirmou que a empresa não tem pressa em lançar as músicas inéditas gravadas por Michael Jackson.

Segundo ela, as faixas deverão sair pela Sony /Epic, mas não deu datas para o lançamento.

"Nós só queremos respeitar o Michael. Não queremos ser vistos como aproveitando a onda associada à morte dele", disse ela à BBC.

"Eu não tenho ideia de quando o material deve sair. Não tomamos nenhuma decisão porque queremos respeitar sua memória e não parecer que estamos tentando faturar", afirmou a presidente.

Michael Jackson já estava há vários anos trabalhando em novas músicas com artistas do hip-hop e R&B, como Will.i.am, Ne-Yo e Akon.

"O apetite para o novo material certamente existe", disse Ghost.

"Se lançarmos alguma coisa do material inédito, tem que ser algo fantástico e não pode de forma alguma prejudicar seu legado ou sua lenda e eu não deixarei que isso aconteça na Epic", afirmou a presidente da gravadora.

Além da decisão da gravadora, a divulgação das novas músicas do cantor pode ser adiada ainda por conta das discussões sobre a herança do artista.

Álbuns

No início da semana, um juiz de Los Angeles cedeu o controle dos bens de Michael Jackson para o advogado do artista, John Branca, e produtor executivo John McClain, rejeitando um pedido da mãe do cantor, Katherine Jackson.

Bruce Swedien, produtor e engenheiro que trabalhou nos álbuns Off the Wall e Thriller, disse acreditar que Jackson estava trabalhando em dois álbuns – um de música instrumental e outro pop.

Ghost, conhecida pelo trabalho como produtora e compositora de artistas como Beyonce, Shakira e James Blunt, é a primeira artista contratada que se tornou diretora de uma grande gravadora.

Ela conheceu Michael Jackson em fevereiro, quando entregou ao artista um prêmio pelo sucesso de vendas do cantor.

"Fui até ele disse 'oi, sou a presidente da Epic' e ele disse: 'nossa, as coisas mudaram desde que estive lá'", disse Ghost.

"Ele conhecia meu trabalho e achou fantástico que alguém criativo foi colocado para dirigir a empresa", afirmou.

Somente na última semana, dados levantados pelo instituto de pesquisas sobre a indústria fonográfica Nielsen SoundScan indicam que foram vendidas 800 mil cópias dos discos de Michael Jackson – quase o dobro das vendas registradas na semana anterior.