Gravadora que rejeitou Beatles lança balé de McCartney

Paul McCartney irá lançar seu primeiro balé pela gravadora Decca, meio século depois de ter sido rejeitado pela mesma empresa, quando fazia parte dos Beatles.

O balé composto pelo músico britânico, Ocean's Kingdom, estreia no mês de setembro. O disco será lançado em outubro de 2012.

Executivos da Decca se recusaram a assinar um contrato com os Beatles no início de sua carreira, em 1962, dizendo que "bandas com guitarras estavam com os dias contados".

O episódio passou para a história da música.

A gravadora contratou a banda The Tremeloes - que permanece na ativa - e os Beatles foram contratados pela Parlophone, que fazia parte da EMI, uma das quatro maiores empresas do ramo do mundo.

Amor entre dois mundos

McCartney aceitou criar um balé clássico após um encontro com o diretor do Balé de Nova York, Peter Martins, no baile de gala de inverno da Escola de Balé Americano, em 2010.

A música para Ocean's Kingdom foi gravada no último mês de junho e regida pelo maestro John Wilson.

Meses antes, o ex-beatle disse ao jornal americano New York Times que o espetáculo seria uma história de amor que se passa em dois mundos - o reino do oceano, que é "puro", e o reino da terra, que teria personagens "um pouco maus".

O músico completou a primeira versão da obra em dois meses e depois trabalhou com Martins para refinar o trabalho.

"O interessante foi escrever uma música que significasse algo expressivamente, ao invés de somente escrever uma canção", disse McCartney.

"Tentei escrever algo que expressasse uma emoção - eu tinha medo, amor, raiva e tristeza para poder brincar e achei isso excitante e desafiador."

Paul McCartney lançou diversos álbuns de música clássica. O último foi Ecce Cor Meum ("Eis o meu coração", em latim), em 2006.

