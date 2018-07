Grave acidente interdita um das pistas da Via Anhanguera A pista central da Rodovia Anhanguera está totalmente interditada, de acordo com informações da concessionária Autoban, na altura do km 19, sentido São Paulo, em razão de um acidente que envolveu pelo menos três caminhões e dois veículos, que estão pegando fogo. Ainda não há informações sobre as causas do acidente nem sobre feridos.