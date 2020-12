Grave vídeos impressionantes com as câmeras GoPro; veja modelos e acessórios

Com resolução de até 5k, as câmeras GoPro capturam imagens nos mínimos detalhes e produzem fotos e vídeos impressionantes, principalmente em momentos de aventura. Mas elas servem para qualquer situação. Em formato pequeno, o produto facilita as gravações tanto em velocidade real quanto em câmera lenta, e também conta com sistema avançado de estabilização de vídeo.

Sua tecnologia permite, ainda, realização de transmissões ao vivo pelas redes sociais - e os vários acessórios disponíveis ampliam as possibilidades de uso da câmera.

Na lista abaixo, reunimos algumas opções de GoPro e acessórios à venda no site da Amazon. Para você comprar, receber em casa e se divertir criando fotos e vídeos incríveis.

Acesse a página da Amazon com todos os itens de GoPro

Veja opções de GoPro e acessórios

GoPro HERO9 Black à Prova D'Água

Câmera GoPro HERO8 Black à Prova D’Àgua

Câmera GoPro HERO7 Black à Prova D’Àgua

Suporte 3 Formas

Caixa Protetora

Kit de Viagem

Caixa de Mergulho

Bateria Recarregável

Pacote com Acessórios

Minibastão Extensor e Tripé Portátil

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.