Grávida atingida por bala perdida morre no RJ Morreu na tarde de hoje a adolescente grávida atingida por uma bala perdida durante tiroteio ocorrido de manhã no bairro do Engenho da Rainha, na zona norte do Rio. Um policial militar também faleceu vítima de ferimentos. Traficantes rivais dos morros do Urubu e do Engenho trocaram tiros por volta das 7 horas. Durante o confronto, uma menina de 14 anos, que estava grávida de quatro meses, foi vítima de uma bala perdida e levou um tiro na barriga. Ela perdeu o bebê, chegou a ser internada em estado grave no hospital Salgado Filho, no Meier, zona norte do Rio, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O PM morto no tiroteio no Engenho da Rainha foi atingido no tórax quando tentava coibir a guerra entre traficantes. No embate, um homem não identificado foi baleado. Como ele, a garota atingida foi levada para o Hospital Salgado Filho. Ela era vendedora ambulante e estava saindo de casa para trabalhar. A mãe da menina mostrou-se resignada no hospital. "A gente tem que pedir força a Deus, não adianta se desesperar", disse.