Grávida consegue fugir de tentativa de assalto em SP Uma mulher identificada apenas como Cristiane, de 36 anos - grávida de 7 meses -, escapou de uma tentativa de seqüestro, ontem à tarde, na Avenida Gastão Vidigal, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo. O veículo dela, um Vectra blindado, ficou com 25 perfurações de bala. Os bandidos fugiram e até as 23 horas ninguém havia sido preso. A vítima foi levada para um hospital da região, onde passou por uma bateria de exames. Segundo a delegada Mônica Resende Gamboa, a mulher e a criança passam bem. A grávida é proprietária de uma banca de peixes na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (Ceagesp). Ela contou à delegada que aos domingos fecha o caixa do local, sempre acompanhada por dois seguranças. Eram 14h30 quando Cristiane saiu da Ceagesp. O Vectra de Cristiane e o veículo pilotado pelos dois seguranças seguiam pela avenida quando avistaram um caminhão parado na transversal e três homens, fora do veículo, fortemente armados. A comerciante acelerou o carro e os bandidos começaram a disparar. Os seguranças, que vinham logo atrás, se aproximaram - mas não trocaram tiros com os bandidos. O crime foi registrado como tentativa de roubo, mas a polícia acredita tratar-se de uma tentativa de seqüestro premeditada. As informações são do Jornal da Tarde.