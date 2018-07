Grávida de 8 meses é destaque na Acadêmicos do Tatuapé A Acadêmicos do Tatuapé traz na noite desta sexta-feira uma integrante especial. Trata-se de Aline, que não quis revelar o sobrenome, que está grávida de oito meses de uma menina. Há sete anos ela desfila pela agremiação do bairro da zona leste de São Paulo e garante não estar com medo. A escola homenageia Beth Carvalho na passarela do samba.