Grávida de 8 meses é presa com 125 kg de drogas Uma mulher, grávida de oito meses, foi presa em flagrante hoje, na Rodovia Presidente Dutra, na região de Arujá, no interior de São Paulo, com mais de 125 quilos de drogas. Uma equipe do Núcleo de Operações Especiais, da Polícia Rodoviária Federal, realizava uma operação de combate ao crime na praça de pedágio em Arujá, no km 164 da BR-116, quando deu ordem de parada a um veículo Gol.