Grávida de 9 meses é baleada em Campo Limpo, SP

Segundo consta no boletim de ocorrência, Daniela estava a caminho do seu carro na Rua Osiris de Camargo, quando teria sido abordada por dois homens. Eles estariam armados e anunciaram o assalto. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a vítima provavelmente reagiu ao assalto. Apenas um tiro foi disparado, acertando a jovem na cabeça. Os dois assaltantes fugiram.

O parto estava previsto para a próxima semana, mas devido ao ocorrido os médicos que a atenderam após o acidente optaram por submeter a jovem a uma cesariana. O bebê, uma menina, está na UTI neonatal, mas passa bem.