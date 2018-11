Grávida é atropelada na calçada e morre em SP

Depois do acidente, o motorista tentou fugir, mas foi detido por testemunhas. De acordo com a polícia, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas um exame clínico constatou embriaguez. O caso foi registrado no 10º Distrito Policial de Osasco. O horário e o local do enterro da dona de casa ainda não foram definidos. Grávida do terceiro filho, a dona de casa tinha outras duas crianças, de 6 e 7 anos.