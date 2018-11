Grávida é baleada e morta em frente de casa no RS A gestante Carla da Silva Magnus, de 25 anos, que estava grávida de nove meses, foi assassinada na noite de ontem em frente de casa, no bairro Sarandi, em Porto Alegre. A vítima estava em frente de casa, conversando com familiares, quando três homens chegaram ao local e dispararam vários tiros.Três dos tiros disparados atingiram Carla nas costas, segundo informações da Brigada Militar (a Polícia Militar gaúcha). Ela foi encaminhada para o Hospital de Pronto-Socorro, mas não resistiu aos ferimentos. O bebê também morreu. A polícia ainda não tem pistas sobre os criminosos.