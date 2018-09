Grávida é baleada em Praia do Pina e morre em Recife Uma mulher grávida de quatro meses morreu na manhã de hoje após ter sido baleada na noite de ontem, em Recife. Ana Maria da Silva, de 27 anos, foi atingida por disparos no abdômen enquanto caminhava na Praia do Pina, em Boa Viagem.