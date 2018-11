Grávida e marido são sequestrados em Campinas-SP

A dupla libertou o homem e disse que libertaria sua mulher após ele pagar R$ 30 mil. Nesse período, a mulher foi vigiada por uma advogada de 26 anos, mulher de um dos criminosos, segundo a polícia. Depois de pagar uma quantia inferior a solicitada pelos sequestradores, a grávida foi libertada e a polícia perseguiu o carro dos suspeitos. Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante, mas o comparsa dele conseguiu fugir. Mais tarde, a advogada foi presa com parte do dinheiro do resgate, informaram os policiais.

Na casa da advogada a polícia encontrou diversos objetos frutos de outros roubos. Foram apreendidas joias, relógios e outros materiais. A polícia pretende localizar outras pessoas que tenham sido vítimas dos assaltantes. O carro que os sequestradores usaram foi roubado no dia 6 de dezembro. O veículo será devolvido ao proprietário. A Delegacia Anti Sequestro informou que o outro sequestrador já foi identificado.