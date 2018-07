Grávida é obrigada a se internar por uso de crack no RJ Uma mulher de 22 anos, grávida de oito meses, foi internada compulsoriamente com ordem judicial para o tratamento do vício de crack. Foi a primeira internação obrigatória de um adulto a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social, depois da publicação da portaria que trata do tratamento compulsório para crianças que estejam usando a droga.