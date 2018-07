Grávida é torturada por usuários de drogas no DF

Segundo informações do delegado chefe adjunto Paulo Francisco Soares, Tábata Nayan da Costa de Sousa chegou no começo da manhã de ontem à casa de Zuleydir Almeida da Trindade, de 22 anos, onde já estava Ana Cristina dos Santos, de 37 anos.

Em depoimento, Tábata disse que, ao chegar, os três passaram a consumir crack e depois de se recusar a entregar dinheiro para os dois, para a compra de mais drogas, ela foi amarrada por volta das 9 horas e passou a ser agredida pelo casal.

Por volta das 19h30, a vítima conseguiu fugir e se dirigiu a uma delegacia, localizada bem perto da casa. Com vários hematomas pelo corpo, Tábata chegou à delegacia ainda com a corda amarrada aos pés, segundo o delegado. Os policiais foram à residência, prendendo em flagrante Ana e Zuleidyr. De acordo com o delegado, Tábata foi levada para o Instituto Médico legal (IML), que comprovou a agressão. Zuleidyr, segundo o delegado, tem envolvimento em um homicídio na cidade.