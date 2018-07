Grávida morre após deslizamento de barreira em PE A forte chuva que atinge a Região Metropolitana do Recife (PE) desde a noite de ontem provocou o deslizamento de barreira, na manhã de hoje, que provocou a morte de uma grávida no bairro Tabatinga, em Camaragibe. O marido da vítima ficou ferido. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, com o deslizamento, o imóvel do casal desabou e a mulher morreu na hora. O marido foi encaminhado ao Centro Médico de Camaragibe e transferido para Otávio de Freiras. Ele está internado no setor de trauma e não havia informações sobre seu estado.