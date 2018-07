Grávida morre em acidente na Marginal Pinheiros

Às 09h05, o trecho apresentava 5,6 quilômetros de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte da Cidade Universitária. Quem seguia no sentido contrário, enfrentava um congestionamento menor, de 2,8 quilômetros da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte do Jaguaré.

No total, a Companhia de Engenharia e Tráfego registrava 116 quilômetros de lentidão, número considerado acima da média para o horário. A via mais movimentada era o sentido Castelo Branco da Marginal do Tietê, com 10,3 quilômetros de congestionamento entre o Viaduto Aricanduva até a Ponte da Casa Verde.

Motoristas que tentavam chegar a São Paulo pela Rodovia dos Bandeirantes enfrentavam 11 quilômetros de lentidão devido a obras no Rodoanel. Quem tentou a Rodovia Anhanguera como alternativa também teve que reduzir a velocidade, do quilômetro 16 ao 11, por causa do reflexo causado pelo trânsito das Marginais.