Grávida morre, mas bebê sobrevive em acidente de carro

O acidente aconteceu por volta da 1h20. O carro em que a vítima estava colidiu com outro veículo na Avenida Professor Abraão de Morais, no cruzamento com a avenida Bosque da Saúde.

Lilian Maria dos Santos, de 30 anos, foi socorrida e levada ao pronto-socorro São Paulo, onde foi realizada uma cesária de emergência. O bebê foi salvo e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O marido dela, que também estava no carro no momento do acidente, foi hospitalizado em estado de choque. A filha do casal, de 8 anos, e uma sobrinha não tiveram ferimentos graves.

O condutor do outro automóvel, Carlos Alberto de Souza Dias, de 29 anos, foi levado para o pronto-socorro Santa Cruz. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele apresentava sinais de embriaguez. No carro dele foram encontradas latas e garrafas de bebidas alcoólicas. Posteriormente, ele foi encaminhado ao 16º DP, na Vila Clementino, onde ocaso foi registrado. Além dele, havia outras duas pessoas dentro do carro. Nenhuma delas se feriu.