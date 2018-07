Grávida que caiu do 10º andar recebe alta em SC Recebeu alta hoje a diarista Daiane Beatriz Maciel, de 25 anos, grávida de dois meses que caiu do 10º andar de um prédio no centro de Florianópolis. Após a queda na última quinta-feira, 27, ela foi levada ao Hospital Governador Celso Ramos. A diarista limpava as janelas de um dos apartamentos do edifício quando perdeu o equilíbrio e caiu. Daiane sobreviveu porque a queda - de aproximadamente 30 metros - foi amortecida por uma árvore localizada ao lado do prédio onde ela estava.