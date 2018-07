Grávida, rainha de bateria da X-9 chama a atenção

Ela explicou que fez exames esta semana e recebeu autorização do médico para estar na avenida. Mesmo assim, os cuidados no desfile foram redobrados. "É diferente, não posso sambar tanto. Hoje o samba é mais leve, porque a maior preocupação é com o bebê", afirmou.

Rosemeire também precisou adaptar a fantasia. Segundo ela, o salto 15 foi trocado pelo 5. "Também quis uma roupa mais confortável, até tirei as penas para que ficasse mais leve." Apesar dos cuidados, a passista, que está há cerca de 15 anos na agremiação, garante que o esforço valeu a pena. "Não imaginei que chegaria aqui hoje, desta forma, então a emoção é enorme", revelou.

No sambódromo ela foi acompanhada pelo marido, Israel Santos, que é da comissão de bateria da X-9 e ficou perto da esposa. Ele apoia a decisão de Rosemeire e diz que daqui a alguns anos a filha estará com ela no carnaval. "Está no sangue, não adianta", diz.