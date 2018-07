Grávida teria copiado ultrassom de blogueira

Ana Paula Muckenberger, de 29 anos, mantém o blog desde o início da gestação de seu filho Pietro Rhuan, hoje com 1 ano e 4 meses. De acordo com ela, o ultrassom 3D apresentado no computador por Maria Verônica é de seu filho e foi feito quando ela estava grávida de 24 semanas. Foi publicado na internet em 15 de junho de 2010. "Recebi um e-mail alertando que a imagem apresentada na TV Record era a mesma do meu blog", diz.

Ana Paula diz que reprova a atitude de Maria Verônica e estuda a possibilidade de entrar com um processo contra a suposta grávida por uso indevido de imagem. "Estou pensando. Não pretendo tirar vantagem dela, mas quero mostrar que o que ela fez está errado", afirmou.

Segundo Ana Paula, as quatro imagens apresentadas por Maria Verônica como sendo de suas quadrigêmeas na verdade são uma montagem feita por ela para estampar em seu blog.

Parto - A gravidez de Maria Verônica foi colocada em cheque em reportagem veiculada pela TV Record no domingo, 15. Embora ela tenha afirmado anteriormente que o parto estava marcado para o dia 20 deste mês, hoje seu advogado afirmou que não há agendamento. "Não está marcado ainda", declarou o advogado Marcos Antonio Leite.

Consultado se havia algum agendamento de parto para Maria Verônica, o Hospital São Lucas-Unimed informou que a mulher esteve na unidade na sexta-feira, após o horário de expediente, e solicitou uma reunião para ontem com a administração, mas não compareceu nem justificou sua ausência.

A família se recusa a revelar o nome do médico que teria feito o pré-natal de Maria Verônica. Eles também não mostram o ultrassom. Segundo o advogado, Maria Verônica está em repouso absoluto a pedido médico e não vai mais falar com a imprensa.