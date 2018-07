Gravidade da gripe A é semelhante à sazonal, diz Saúde

Ainda segundo a análise do ministério, dos casos de comprometimento pulmonar registrados no País, a maioria, 55,7%, é de mulheres. A faixa dos 20 aos 49 anos é a que mais foi atingida pela nova gripe e pela comum. No boletim divulgado ontem a pasta confirma que o total de mortes pela doença no País subiu de 29 para 34. No Rio Grande do Sul, o número de óbitos subiu para 16. Em seguida vem São Paulo, com 12.

O ministério informou que não utilizará mais taxas de letalidade (número de mortes dividido pelo total de casos confirmados) para avaliar a evolução da doença. No lugar, além dos dados sobre gravidade da gripe, utilizará a taxa de mortalidade (número de mortes em relação a população do País), que atualmente está em 0,18/100 mil habitantes. Mudanças nos critérios para o acompanhamento da doença eram cobradas por especialistas desde que o ministério decidiu, no início do mês, fazer testes confirmatórios só em casos graves. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.