'Gravidade' lidera indicações a prêmio britânico Bafta

"Gravidade", que estrela os ganhadores do Oscar Sandra Bullock e George Clooney, foi nomeado em categorias como melhor filme, melhor atriz, melhor diretor para Alfonso Cuarón, melhor som e efeitos visuais, e destaque do cinema britânico.

A indicação para melhor filme britânico deu a "Gravidade" uma vantagem sobre rivais norte-americanos em um ano altamente competitivo, no qual o drama "12 Anos de Escravidão", do diretor britânico Steve McQueen, encabeça as principais listas dos EUA.

O filme tem o maior número de indicações para o Globo de Ouro, em 12 de janeiro, e é favorito para o Oscar, no dia 2 de março. O ator protagonista, o britânico Chiwetel Ejiofor, foi indicado a melhor ator do Bafta.

Outros filmes competindo pelo prêmio de melhor filme do Bafta são o longa sobre armações "Trapaça", o suspense de pirataria na Somália "Capitão Phillips", e o drama sobre adoção "Philomena".

Entre os cinco filmes na disputa pelo prêmio principal, todos exceto "Philomena" também competem ao prêmio de melhor diretor, com Cuarón indicado ao lado de McQueen, David O. Russell ("Trapaça") e Paul Greengrass ("Capitão Phillips"). O quinto indicado da categoria é o veterano Martin Scorsese, por "O Lobo de Wall Street".

Na disputa pelo prêmio de melhor ator estão Christian Bale por "Trapaça", Bruce Dern por "Nebraska", Leonardo DiCaprio por "O Lobo de Wall Street" e Tom Hanks por "Capitão Phillips".

A veterana estrela britânica Judi Dench é uma das cinco mulheres que competem pelo prêmio de melhor atriz. A maior surpresa nesta categoria é Amy Adams, nomeada por sua atuação em "Trapaça", enquanto Meryl Streep foi negligenciada por sua performance em "Álbum de Família".

As duas outras indicadas para melhor atriz foram Emma Thompson por "Walt nos Bastidores de Mary Poppins" e Cate Blanchet pela comédia trágica de Woody Allen "Blue Jasmine".

A cerimônia de premiação do Bafta está marcada para o dia 16 de fevereiro.