Grávidas, bebês e profissionais da saúde serão vacinados contra gripe

Gestantes, crianças de 6 meses a 2 anos e profissionais de saúde passam a integrar a partir deste ano a Campanha Nacional de Vacinação, ao lado de idosos e indígenas. A mudança, anunciada ontem pelo Ministério da Saúde, foi tomada com base na experiência da pandemia de gripe suína.

Na época, gestantes e crianças menores de 2 anos mostraram ser, ao lado dos idosos, os mais suscetíveis para desenvolver casos graves de infecção. Profissionais de saúde foram incluídos por razão semelhante. "Eles podem ser a porta de entrada do vírus quando tratam de crianças e idosos. Daí a necessidade da vacinação desse grupo", afirmou o secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Jarbas Barbosa. De acordo com a pasta, 75% das infecções respiratórias em idosos e menores de 2 anos ocorrem por vírus influenza.

A vacinação deste ano começa no dia 25 de abril e vai até 13 de maio. No primeiro sábado da campanha será realizado o Dia de Mobilização, quando postos de todo o País ficam abertos para vacinar o público-alvo da campanha. Neste ano, 65 mil postos de vacinação serão instalados.

A expectativa é imunizar 23,8 milhões de brasileiros. Pela primeira vez, parte das vacinas usadas na campanha será produzida pelo Instituto Butantã. Em 2011, foram adquiridos 33 milhões de doses, ao custo de R$ 229 milhões. A incorporação dos três novos grupos para vacinação contra gripe, de acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, é definitiva.

Região Norte. Nos próximos meses, outra mudança estratégica poderá ser definida: a alteração no calendário para vacinação na Região Norte do País. Alguns trabalhos demonstram que a população dessa região estaria mais vulnerável aos vírus circulantes no Hemisfério Norte. Além disso, o maior risco de aumento de casos de gripe naquela região seria nos primeiros meses do ano.

"Vamos aguardar a análise de vários trabalhos para verificar se a mudança é de fato necessária", disse Barbosa. A expectativa é de que até julho a decisão seja tomada. "Mas, para este ano, o calendário está confirmado. O público-alvo, qualquer que seja a região em que mora, deverá procurar os postos entre 25 de abril e 13 de maio", afirmou o secretário.

Três vírus. A vacina deste ano será feita com cepas dos três vírus que mais circularam no Hemisfério Sul em 2010, entre elas a do H1N1 (que causa a gripe suína). O ministro Padilha assegurou que a inclusão não está relacionada a um risco de retomada da infecção. "Esse foi um procedimento de rotina. Todos os anos são usadas para a vacina as cepas dos vírus mais comuns no inverno anterior", explicou.

Para ficar imunizado contra a gripe, é preciso vacinação anual. Uma dose é suficiente. A exceção fica por conta das crianças com idade entre 6 meses e 2 anos. Esse grupo deve receber duas aplicações, com intervalo de 30 dias entre elas.

"A vacina é segura", disse Barbosa. Apenas pessoas com alergia a ovo devem ficar longe do imunizante. Aqueles com problemas na produção de anticorpos, seja por problemas genéticos ou por uso de remédios, devem consultar o médico ou um centro de referência antes de se vacinar.

PARA LEMBRAR

Epidemia de gripe suína matou 18,4 mil

Os primeiros casos de gripe suína foram registrados em abril de 2009 nos EUA e no México. Duas semanas depois, havia doentes na Europa e na Ásia. A propagação do vírus H1N1 foi rápida e, em junho daquele ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a gripe suína havia se tornado pandêmica. Governos se mobilizaram para comprar vacinas e antivirais e imagens de milhares de pessoas em fila à espera do imunizante rodaram o mundo. Em muitos países houve sobra de vacinas. Grupos farmacêuticos tiveram lucros milionários e a OMS foi acusada de espalhar pânico desnecessário. Estima-se que em um ano o H1N1 tenha matado 18,4 mil pessoas.

CAMPANHA

Quem será vacinado

Pessoas com 60 anos ou mais, população indígena, crianças com idades entre 6 meses e 2 anos, gestantes e profissionais de saúde.

Doses

Crianças entre 6 meses a 2 anos devem tomar duas doses da vacina, com intervalo de 30 dias entre cada aplicação. Os demais grupos receberão apenas uma dose.

Duração da campanha

De 25 de abril a 13 de maio. No dia 30 de abrir ocorrerá o Dia de Mobilização Nacional.

Contraindicação

Pessoas com alergia a ovos não devem tomar a vacina. Pessoas com deficiência na produção de anticorpos devem consultar o médico antes de tomar a vacina.