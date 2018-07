Grávidas deixam vaidade em segundo plano

Mesmo assim, ela consultou outras pessoas e descartou os tratamentos capilares. "Sou cadastrada em blogs e fóruns de gestantes. Li opiniões de outras mães e médicos e decidi não usar os produtos durante a gravidez", conta a administradora, que ainda não tingiu os cabelos depois do parto. "Agora estou esperando o fim da amamentação."

A auxiliar administrativa, Hellen Santos, de 27 anos, diz que utilizou produtos tonalizantes com a autorização médica. "Não tive receio de usar, porque minha médica deu aval."

Ela também tingiu os cabelos antes de saber que estava grávida. "Estava no segundo mês de gestação quando descobri. Depois, fiz as contas e lembrei que havia tingido o cabelo já grávida." Preocupada, conversou com a médica. "Foi a única coisa que ela não liberou. Disse que a tintura pode afetar o desenvolvimento do feto."

Após a recomendação, ela buscou informações e decidiu evitar as tinturas durante a amamentação. "Por enquanto estou evitando. Vou esperar a Melissa (que completa 1 mês hoje) crescer um pouco mais", diz Hellen.

Ana Elisa Bonizi, de 26 anos, grávida de oito semanas, costuma fazer mechas. A médica recomendou que ela não faça retoques nos três primeiros meses da gestação. "E me disse para evitar também escova progressiva." As mechas são feitas com papel alumínio, e a tinta em geral não entra em contato com o couro cabeludo. Se tiver certeza de que não há problema, pretende tingir só uma vez, no fim da gravidez.