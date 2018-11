Em nota, o ministério afirma que prorrogou a campanha contra gripe suína por causa da Sexta-Feira Santa e para "evitar correria". No início dessa segunda fase, o governo enfrentou atraso no envio da vacina destina a grávidas, que é diferente. Normalmente, as campanhas de vacinação são estendidas quando a procura é baixa. Ainda não há dados nacionais sobre quantas pessoas foram imunizadas nessa etapa.