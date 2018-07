Grávidas serão vacinadas contra coqueluche Gestantes brasileiras passarão a ser vacinadas contra coqueluche a partir deste ano. A estratégia é uma reação ao avanço da doença, que dobrou no País em 2012.De janeiro a dezembro, 4.453 casos foram confirmados. Em 2011, foram 2.258. As mortes também aumentaram: em 2011 foram 56; no ano passado, 74.