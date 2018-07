Gravidez de quadrigêmeas em Taubaté é uma farsa

A professora Maria Verônica Aparecida César Santos não estava grávida de quadrigêmeas, como havia divulgado no início do mês. A farsa foi revelada pelo advogado da mulher de 25 anos em entrevista coletiva, ontem, em Taubaté, no interior paulista.

De acordo com o advogado Marcos Antonio Leite, o marido de Maria Verônica, Kléber Eduardo Melo Vieira, também foi enganado. Leite afirmou que a mulher usou uma "barriga" de silicone com enchimento de tecido para aparentar a gestação. "Nem o marido a tocava. Ela dizia que estava com estrias e o marido acreditou na gravidez", afirmou outro advogado da falsa grávida, Enilson de Castro.

A farsa teria sido revelada na madrugada de ontem, data prevista para a cesariana de Maria Verônica. Ela teria passado mal e seus familiares teriam desejado levá-la ao hospital. Com a recusa da mulher ao atendimento médico, ela teria finalmente assumido a farsa.

Leite afirmou que recebeu a informação por volta das 3 horas. Segundo ele, Vieira entrou em estado de choque e teria chorado compulsivamente no momento em que viu a barriga falsa.

Castro, que foi procurado ontem por Leite para ajudar no caso, não quis revelar que motivo levou a mulher a fingir a gravidez. Uma provável justificativa, não confirmada nem desmentida por ele, seria a falta de atenção da família, já que o casal não teve contato com os parentes, contrários ao casamento, por cinco anos. "Ela se mostrou bastante arrependida", disse Castro, que não descartou a possibilidade de alegar problemas mentais na defesa.

O delegado Ivahir Freitas Garcia Filho disse que a mulher deverá prestar esclarecimentos na próxima semana. A pena por falsidade ideológica e eventual vantagem com doações recebidas podem levar a professora a receber pena de 1 a 4 anos de reclusão. Castro diz que a falsa grávida "se prontificou a devolver as doações".