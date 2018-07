Gravidez entre adolescentes de SP cai 37% em 11 anos A gravidez entre adolescentes de 10 a 19 anos caiu 37% em 11 anos no Estado de São Paulo, de acordo com levantamento divulgado hoje pela secretaria estadual da Saúde, com base nos dados da Fundação Seade. Em 1998, foram 148.018 casos de gravidez na adolescência no Estado. Já em 2009, último dado consolidado, esse número caiu para 92.812 ocorrências. Os números da pesquisa ainda indicam que a queda anual tem sido constante.