Gre-Nal vai decidir o título

O São Paulo começou a rodada como líder e grande candidato ao tetra. Mas 90 minutos depois se dedicava ao estudo da tabela e de seu quarto lugar. A derrota para o Goiás foi resultado do futebol que o time não vem jogando, ao contrário do que aconteceu nas campanhas dos três títulos anteriores. Foi a primeira vez que a equipe sofreu quatro gols no Brasleiro, desde 30 de julho de 2006, com a derrota para o Santos por 4 a 0.

Apesar das incongruências do campeonato, dentro de campo há certa lógica que deve ser respeitada, principalmente na marcação. Na imensidão do Serra Dourada, de 118 x 80 metros, o maior gramado do Brasileiro, o time de Ricardo Gomes sabia que não poderia deixar buracos na defesa, sobretudo no setor esquerdo, onde Júnior César teria pela frente um dos melhores alas/laterais da competição.

Sob forte calor, o jogo começou lento, com o São Paulo sem a mobilidade que o confronto pedia. O Goiás não tinha nada a perder, mas entrou em campo disposto a ganhar depois de ter roubado a esperança do Flamengo, no Maracanã, domingo passado. Washington ficou isolado no 1.º tempo, com Hernanes, Jorge Wagner e Hugo sempre por perto, mas longe do que o time precisava. As melhores oportunidades estavam nas bolas paradas, quando havia tempo para o grupo se organizar na frente.

O são-paulino não deve procurar problema nos outros nem em teorias conspiratórias. Quem vem de três conquistas consecutivas precisa de serenidade para entender que esta é a pior versão da equipe, que mesmo assim deve ficar com uma vaga na Libertadores.

Basta observar o que aconteceu no jogo e lembrar de Vítor, motorzinho do Goiás pelo setor direito. O ala que sempre parece usar um uniforme três números acima joga pelo lado do campo, aberto, mas desfruta como ninguém da liberdade que o esquema lhe proporciona. Em nenhum momento Júnior César conseguiu levar vantagem no duelo que construiu a virada.

Depois bastou administrar a vantagem e chamar o São Paulo para o jogo, oferecendo-lhe mais espaço no espaçoso Serra Dourada. E assim chegou-se aos 4 a 2, com o Goiás exibindo suas antigas virtudes, recuperadas nas duas últimas rodadas.

O quarto título já era. A discussão da semana é o sensacional Gre-Nal sem confronto direto que será travado no próximo domingo. Cabe ao Flamengo colocar os nervos no lugar para controlar a ansiedade. E abraçar, de vez, a taça de campeão.